Pep Guardiola sobre posible salida de Bernardo Silva: 'No quiero jugadores que no quieran estar'

En medio de los rumores que señalan una posible salida de Bernardo Silva con rumbo al Barcelona, el técnico de Silva en el Manchester City expuso su punto de vista.

"Al día de hoy creo que Bernardo Silva seguirá con nosotros, pero como he dicho siempre, ya desde mi etapa en el Barça, no quiero jugadores que no quieran estar. Pero a día de hoy creo que seguirá", reveló Guardiola en el marco de la presentación del juego amistoso entre Barcelona y Manchester City.

A esta presentación, además del entrenador del City acudió Joan Laporta, presidente del conjunto blaugrana, quien aseguró que buscarán armar el mejor equipo para la próxima temporada, además de Silva.

"Se está trabajando para hacer un equipo competitivo la próxima temporada. Hoy no corresponde hablar de jugadores, al margen de hacer una broma sobre un jugador que ha salido", sentenció.

