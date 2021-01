Pepe: Reveló cuando salió de Brasil y no tenía dinero ni para comer

Képler Laverán Lima Ferreira, mejor conocido como Pepe, es un zaguero brasileño, naturalizado portugués, que actualmente milita en el Porto tras un paso con el Real Madrid y el Besiktas.

Sin embargo, no todo ha sido éxito en la carrera del zaguero de la selección de Portugal, Campeón de la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019, pues sufrió a su llegada a tierras lusitanas.

"Cuando llegué, tenía el equivalente a cinco euros. Y estaba en Servicio de Extranjería porque vine solo de Brasil, a los 18 años. Tenía que haber llegado un fax del Marítimo diciendo que tenía que entrar a Portugal. Con ese dinero, tuve que comprar una tarjeta para llamar a mi mamá y decirle que estaba bien. La otra opción hubiera sido comprar comida. Pensé: 'Voy a tranquilizar a mi mamá’", recordó Pepe en entrevista para el diario Expresso de Portugal.

"Llegué a las 6 am y fui a ver mi tarjeta de embarque y tenía un vuelo solo a las 11 pm y tenía que comer. Así que fui al Pans & Company del aeropuerto y le pregunté a un empleado: ‘¿No tienes nada para comer?’. Dijo que sí, que tenía de todo: ‘Pero yo no tengo dinero’. Me miró, salió y vino con una bandeja con una baguette y me la dio", aseguró el zaguero.

Estos actos humanitarios le hicieron a Pepe pensar en ayudar a más personas que lo necesitan.

"Esa persona no sabía quién era yo. Y tampoco sé quién es él, lo cual es una pena. Pero ese gesto me ayudó durante el resto de mi vida. Y desde entonces, Portugal se ha convertido en mi primera opción", sentenció el futbolista.

