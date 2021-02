Piqué: 'Florentino tiene un don de mando y en Bartomeu no era la especialidad de la casa'

Josep Maria Bartomeu no dejó un grato recuerdo durante su periodo como presidente del Barcelona y ahora fue Gerard Piqué quien salió a criticar su caótica gestión.

El central del Barca cuestionó la poca capacidad de liderazgo del exmandatario y aseguró que el equipo pasó de los malos entendidos a los problemas por culpa de Bartomeu.

"Fue una situación muy difícil, no sólo por el Covid que lo ha complicado todo mucho más. Un presidente tiene que intentar gestionar el club que cuando salen problemas tienes que estar ahí para resolverlo y tomar decisiones aunque no gusten a la gente. Cuando te escapas, no apareces y delegas se hacen montañas. Hay que tomar el toro por los cuernos. Hay veces que puedes molestara al gente pero hay que tomar decisiones para que el barco vaya a buen puerto. Hubo momentos puntuales que se necesitaba un poco más de liderazgo, de dar la cara”, declaró Piqué en entrevista con Ibai Llanos.

En contraparte, el defensor reconoció la gestión de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de quien destacó el buen manejo que ha tenido con los jugadores y en general con el entorno del archirrival del Barca.

“Demuestra que el presidente debe ser el líder y el que manda. Es una persona que tiene un don de mando. Renovar o no renovar cada uno tendrá su opinión, pero al menos demuestra que tiene una idea y sabe a donde va. Con Sergio Ramos, con Cristiano en su momento, con todo tipo de jugador. Es algo positivo que hay que valorar. Tiene una cualidad que Bartomeu no era la especialidad de la casa", comentó.

