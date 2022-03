Pochettino no supera la eliminación de la Champions: 'Vivo mal, tengo rabia'

El entrenador del París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, reconoció que todavía sufre las secuelas de la eliminación ante el Real Madrid en la Champions League y alentó a sus jugadores a encontrar la "motivación y asumir la responsabilidad".

"Cuando analizamos la eliminación veo que estuvimos bien en casa y sesenta minutos en el Bernabéu. Vivo mal, no me siento bien, tengo rabia, expreso un malestar. Tengo dificultad para dormir por la noche. Pero ahí está la responsabilidad de pensar en la Ligue 1. Eso no significa que no sea fuerte", dijo el entrenador del PSG en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Girondins, de la liga.

El conjunto parisino jugará por primera vez en el Parque de los Príncipes tras la eliminación de la Champions League. "Estamos todos decepcionados. Los jugadores, todos en el club. Es una gran decepción. Recibimos un gran golpe. Los últimos días han sido muy difíciles. Pero tenemos la responsabilidad de acabar bien la temporada en la Liga. Entiendo la decepción de los aficionados", añadió.

Conferencia de prensa de Mauricio Pochettino previo al Paris Saint-Germain - Girondins de Bordeaux https://t.co/4qkFphBkWI — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 12, 2022

"Es todo el equipo el que está afectado por esta decepción. Tenemos que encontrar la motivación, una motivación para seguir adelante. Debemos asumir esa responsabilidad para los partidos que vienen", insistió Pochettino.

El París Saint Germain domina con claridad la Ligue 1 con doce puntos de ventaja respecto al segundo, el Niza. El técnico argentino insiste en recuperar la motivación para culminar de la mejor manera la temporada.

"Tenemos que encontrar la motivación. Tenemos la responsabilidad de vestir esta camiseta. Es importante conseguir este objetivo desde el domingo. Aunque una victoria no va a ser un consuelo por la derrota encajada ante el Real Madrid", apuntó el entrenador que anunció la convocatoria de jugadores jóvenes pero apeló a la madurez de los veteranos de su plantilla.

"El domingo habrá jóvenes en la convocatoria pero también es importante que el resto de jugadores pueda descargar su frustración sobre el césped", anunció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO: SUPERÓ A JOSEF BICAN COMO EL MÁXIMO ANOTADOR DE TODOS LOS TIEMPOS