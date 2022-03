Pogba: ‘Con Mourinho en el Manchester United inició mi depresión’

El jugador francés Paul Pogba rompió el silencio y habló por primera vez sobre su bajo rendimiento, mismo que le ha quitado protagonismo con el Manchester United, pero que en la Selección de Francia parece encontrar una salida.

Pogba sentenció que es difícil hablar sobre temas personales, pues la gente cree que por ser estrellas del futbol su vida esta casi resuelta.

“Nos juzgan cada tres días, tenemos que estar bien todo el tiempo, cuando tenemos preocupaciones como todo el mundo, ya sea con nuestros compañeros, nuestro entrenador en el día a día”, explicó para Figaro.

Fue en 2018 cuando su cambio de ánimo empezó, señales de depresión, mismas que iniciaron cuando José Mourinho estaba en el banquillo Red Devil.

“A veces no sabes que estás deprimido, solo quieres aislarte, estar solo, y esas son señales claras. En lo personal, empezó cuando estaba con José Mourinho en Manchester United.

“Una vez tuve una gran relación con él, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar porque ni yo sé”, añadió.

Compartió sus síntomas sobre cómo era vivir con depresión. “Inevitablemente lo sentirás en tu cabeza, en tu cuerpo, y puede que lleves un mes, incluso un año, en lo que no te encuentras bien. Pero no te atreves a decirlo, por lo menos públicamente”, sentenció Paul.

“Todo está en la cabeza, la mente controla todo y todos los deportistas de élite pasan por estos momentos, pero pocos hablan de ello”.

Por último, el exjugador de la Juventus contó como logró salir de esa etapa de su vida, donde la familia y amigos fueron fundamentales.

“Me centro en mi familia, mis amigos. Cuando no puedo hacerlo solo, hablo mucho con Tonton Pat (Patrice Evra), exjugadores que han pasado por esto, porque te entenderán enseguida. Hablar, ser escuchado, sacar toda esa rabia y depresión que te carcome es obligatorio para mí. En el futbol no somos superhéroes, solo seres humanos”, expresó.

“Te haces preguntas, te cuestionas si tienes la culpa porque nunca has experimentado estos momentos de tu vida. Ganamos mucho dinero y no nos quejamos la verdad, pero eso no impide que pasemos por momentos difíciles que otros, como todo el mundo en la vida”, finalizó Paul Pogba.

