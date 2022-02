Portero de Estudiantes golpeó a aficionados que se burlaron de su padre fallecido

El portero de Estudiantes, Mariano Andújar, no soportó más los insultos recibidos por un sector de aficionados de Huracán y se acercó a la tribuna a soltar puñetazos contra los individuos que se encontraban detrás de las mantas y reja protectora.

Andújar explicó que fue víctima de agresiones verbales por parte de cuatro personas quienes lo insultaron y se burlaron de él por el fallecimiento de su padre.

"A las tres o cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay limites que deberían no cruzarse, per acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas", escribió el portero en sus redes sociales.

Mariano Andújar, a los golpes con hinchas de Huracán.

La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires le labró un acta por su accionar.

El arquero se sacó porque los hinchas lo cargaron por su fallecido padre. pic.twitter.com/NYD3CeYNlr — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 16, 2022

La Fiscalía de Buenos Aires levantó un acta por las acciones del guardameta que se formó y debutó en Huracán, quien reconoció que su reacción no fue la apropiada.

"En cada partido que fui al Duco nunca terminé de entender el por qué tanta broca hacia mí. Por culpa de algunos no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en Primera y comenzar mi linda carrera en el futbol".

