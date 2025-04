Porto de Anselmi, en el 'ojo del huracán' tras polémica fiesta nocturna

El FC Porto, equipo bajo la dirección de Martín Anselmi, enfrenta una nueva controversia luego de que varios jugadores asistieran a una fiesta que violó las normas internas del club.

El evento, que celebraba el cumpleaños de Otávio, se prolongó hasta altas horas de la madrugada del lunes y requirió la intervención de la policía.

Jugadores de Porto al término del partido vs Famalicao | X: @FCPorto

Según reportes del diario portugués Record, la noche del domingo 20 de abril, Otávio celebró su cumpleaños número en un establecimiento de la ciudad de Porto.

A la fiesta asistieron los futbolistas Tiago Djaló, Martim Fernandes, William Gomes y Samu, quienes permanecieron en el lugar hasta alrededor de las cuatro de la mañana.

Videos difundidos en redes sociales muestran que hubo presencia de integrantes de un grupo de animación del club, lo que provocó que la policía interviniera.

🚨 FC Porto vai mover um processo disciplinar aos atletas que não respeitaram o recolher obrigatório na sequência da festa de aniversário do central Otavio.



Terão sido 4 jogadores do plantel que infringiram o regulamento do clube, adianta @ojogopic.twitter.com/mjBrfS0A6i

— Cabine Desportiva (@CabineSport) April 21, 2025