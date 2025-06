Porto despide a Martín Anselmi, extécnico de Cruz Azul, de acuerdo con reportes

La apuesta de Martín Anselmi de dirigir en Europa no funcionó. El argentino tuvo un paso muy irregular por Porto tras su salida de Cruz Azul y la directiva decidió no continuar con su proyecto tras la decepcionante actuación en el Mundial de Clubes, en el cual fue uno de los tres equipos de UEFA que no superaron la Fase de Grupos.

De acuerdo con César Luis Merlo, la directiva portuguesa está por informar este día la decisión de separar su camino de Anselmi, quien se quedó corto en el objetivo de buscar boleto a la Champions League. Su equipo se quedó a 11 puntos de Sporting Lisboa y nueve de Benfica, por lo que solo llegó a Europa League, en la cual tampoco cumplió las expectativas.

Anselmi no triunfó con Porto | X: @FCPorto

Los números de Martín Anselmi con Porto

El argentino comenzó su etapa en los Dragones con una racha de cinco juegos sin derrota, con dos victorias, una en Europa League, y tres empates, uno ante la Roma en el duelo de ida de repechaje del torneo de la UEFA. Sin embargo, la vuelta la perdió 3-2 y a partir de ese momento comenzó la irregularidad.

Anselmi se marcha del equipo portugués con 10 victorias, seis empates y cinco derrotas, para una efectividad del 47.6 por ciento en 21 partidos. Deja a Porto tercero en Liga, con boleto a Europa League y como una de las decepciones en el Mundial de Clubes, en el cual empató ante Palmeiras (0-0) y Al Ahly (4-4), pero perdió contra Inter Miami (2-1),

El paso de Anselmi fue muy irregular | X: @FCPorto

¿Qué pasó con la demanda de Cruz Azul a Anselmi?

El pasado 9 de mayo, La Máquina informó que alcanzó un acuerdo con Porto por la situación contractual del argentino. "Esta determinación por parte del Club se fundamentó en la declaración de insolvencia económica de una de las partes interesadas en nuestra demanda por incumplimiento contractual" expresó el club en un comunicado.

Además, compartió que las tácticas legales del argentino habrían alargado de tres a cuatro años la resolución del caso. De igual forma, se dijo extrañado de los datos compartidos por medios en Portugal y Argentina, "ya que el acuerdo contenía una cláusula de confidencialidad entre las partes, misma que obligaba a la no revelación de datos financieros"

"Apegado a la legalidad y su honor, CF Cruz Azul no revelará los montos de pago acordados, mismos que fueron establecidos en dólares, no en euros, y cuyos plazos se deberán ejercer entre hoy y el próximo mes de abril de 2026 como máximo", añadió el club, aunque RÉCORD pudo saber en su momento que fueron alrededor de 3.5 millones de dólares los que se acordaron.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona: ¿Cuántos equipos han ganado Triplete en una temporada?

La apuesta de Anselmi de dirigir en Europa no resultó como esperaba | X: @FCPorto