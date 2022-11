Premier League: Darwin Núñez le da la victoria al Liverpool sobre el Southampton

El Liverpool se irá al parón mundialista más tranquilo. Con la victoria con el Southampton 3 a 1, los comandados por Klopp están recuperando la temporada actual de la Premier League.

Totalmente enfocados, un centro de Robertson fue letal con dirección a Firmino, quien sin más firmó la ventaja al 6’. No obstante, la alegría se cortó a la brevedad, pues Ché Adams regresó al Southampton al marcador.

Núñez pic.twitter.com/PUlt51GZap — OLSL Idrissa Sonko Vicar De Almería (@OlslDe) November 12, 2022

Darwin Núñez hizo la diferencia al 21’ con un disparo cruzado para romper por primera vez las redes con el Liverpool. Antes de irse al descanso, otra asistencia de Robertson fue concluida, en esta ocasión por el charrúa en su doblete.

En la segunda mitad, el marcador no se movió, pero no por ello no hubo acciones destacables. Con una desventaja importante, el Southampton se tiró hacia adelante y puso toda su apuesta al empate.

Alisson, guardameta del Liverpool, tuvo que sacar algunos balones con destino hacia gol. De no haber frenado dichos embates, el resultado pudo cambiar.

