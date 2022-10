Premier League: FA investigará lanzamiento de monedas a Guardiola en Anfield

A investigación. Este lunes se dio a concoer que la Federación de Futbol Inglesa (FA por sus siglas en inglés) iniciará una investigación por el lanzamiento de monedas a Pep Guardiola después del partido entre el Liverpool y el Manchester City en Anfield.

Y es que fue el mismo entrenador de los Citizens quien comentó el hecho, asegurando que “no me han dado, lo han intentado, pero no lo han conseguido. La próxima vez lo harán mejor”.

Asimismo, el Liverpool condenó los cánticos de burla contra las víctimas de la Tragedia de Hillsborough por parte de la afición del Manchester City, dicha catástrofe fue en 1989 cuando 97 aficionados Reds perdieron la vida.

“Sabemos el impacto que pueden tener estos comportamientos en las familias de las víctimas y en los supervivientes de estos desastres”, dijo el club en un comunicado, mientras que Jürgen Klopp destacó que no hay amistad entre él y Guardiola.

“Yo no soy Roger Federer y él no es Rafael Nadal, que compiten al más alto nivel y aun así son mejores amigos. Pep y yo no somos mejores amigos porque no nos conocemos. Él me ha dicho que cuando ya no dirijamos a ningún equipo nos sentaremos juntos y tomaremos una copa de vino”.

De momento, el domingo pasado cuando se enfrentaron estos equipos en la Premier League se pudo observar que esta rivalidad ya está desbordada, pues aparte de las monedas que recibió Pep, el camión del Manchester City resultó con daños tras recibir objetos lanzados por parte de la afición Red.

