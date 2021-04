Premier League: Marcelo Bielsa explicó por qué no quiere hablar en inglés

Desde su llegada al Leeds United, Marcelo Bielsa es visto en conferencia de prensa y entrevistas junto a un traductor que lo apoya a expresar sus ideas e inglés para los medios británicos.

Y es el propio entrenador argentino el que explicó el por qué no ha intentado aprender el inglés para no tener que recurrir a un traductor en sus conferencias y entrevistas.

"Si hay algo que me gusta hacer, y me ha tomado un largo tiempo, es decir el significado y definición de las palabras de la forma más simple, sin perder la riqueza de lo que quiero decir.

"Porque para mí es muy difícil hablar en español, para expresar mis ideas de forma simple y concisa, la decisión que tomé es no hacerlo en otro idioma que no es el mío. Por eso, si no puedo decir las cosas en español, cómo puedo ser capaz de decirlas en inglés", reveló Bielsa en conferencia de prensa.

Sin embargo, el Loco también pidió disculpas a los medios ingleses por no darse a la tarea de aprender el idioma.

"Les debo una disculpa a todos los que me tienen que escuchar, que no he aprendido inglés. Uno de mis mayores déficits a través de mi paso por el futbol inglés, es no tener la capacidad de comunicarme en el lenguaje que todos hablan", aseguró el estratega argentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EUROPA LEAGUE: ALBIOL, CHUKWUEZE Y CAVANI, FIGURARON EN EL ONCE IDEAL