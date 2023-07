Presidente del PSG advirtió a sus jugadores: “No deberá estar el que no quiera jugar por este escudo”

El PSG ha sido una novela en este mercado de fichajes, pues el equipo se encuentra en una reestructuración, en donde ya no van a contar con Lionel Messi, que terminó su contrato con el equipo, pero también quien apunta a una posible salida en Kylian Mbappé, algo que no le ha gustado a Nasser Al-Khelaifi, presidente del equipo.

“Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí. El club ha construido las mejores instalaciones del mundo”, mencionó Nasser Al-Khelaifi en conferencia de prensa.

Además, el presidente del equipo estuvo presente en la bienvenida a los fichajes: Skriniar, Asensio, Ugarte, Lucas Hernández, Kang-In Lee y Cher Ndour, además de darle carta blanca a Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG.

“Quiero dar la bienvenida al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores lo primero. Es importante que les diga que el entrenador tiene la libertad para hacer lo que quiera, él decide”, destacó Al-Khelaifi.

Mbappé ha revelado sus intenciones de salir del equipo en este mercado de fichajes, en donde clubes como el Real Madrid y el Liverpool han estado al pendiente de la situación del delantero francés.

