¡Primer doblete en la MLS! ‘Chucky’ Lozano y su gran momento goleador

Después de un comienzo tortuoso, Hirving ‘Chucky’ Lozano, ha tenido un resurgimiento en sus últimos partidos. El exjugador de Pachuca, PSV y Napoli, anotó su primer doblete en la MLS, ante FC Dallas.

El primero del partido, fue desde el manchón penal al minuto 20. Lozano, con algo de suerte, colocó el balón en la red, pese al esfuerzo del arquero de Dallas. Su doblete, superó con creces su primer gol.

'Chucky' | @right2dream|

Un pase entre líneas, fue aprovechado por el futbolista mexicano, que con una gran técnica individual sacó al portero. Casi sin ángulo, ‘Chucky’ mandó el balón pegado al palo. Dando la ventaja parcial del partido.

Su primer gol con la camiseta de San Diego FC, fue ante Seattle Sounders. El mexicano colaboró con uno de los goles que le dio la victoria ese día a su equipo. Por su parte, su segundo gol fue ante Real Salt Lake, aunque aquel juego fue una derrota para su equipo. De igual forma, cuenta con tres asistencias.

Brace for Chucky Lozano 🇲🇽



San Diego is up 2-0 💪 pic.twitter.com/cZOAgMWFD5

— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 4, 2025