PSG explicó la razón por la que Dembélé no llegó a la capital francesa

Ousmane Dembélé renovó con el Barcelona hasta el 2024, hubo muchos rumores sobre los posibles destinos para el atacante francés, uno de ellos era el Paris Saint-Germain, aunque desde la capital francesa no estaban tan seguros de incorporar al ‘Mosquito’.

Luis Campos, asesor del PSG, explicó la razón por la que no se concretó el fichaje, dejando claro que Ousmane no entra en el esquema del equipo francés. “Me gusta mucho Dembélé. Es muy buen jugador, pero no lo fichamos porque juega por la banda y nosotros jugamos sin extremos. Cuando formas un equipo, debes asegurarte de qué todo encaje como un rompecabezas”, comentó.

A esto se le suma las ganas que tenía Xavi, entrenador del Barcelona, por la continuidad del francés. Por otro lado, el delantero también quería quedarse en conjunto culé, el futbolista siempre hizo caso omiso a las propuestas de otros equipos, dentro de las que estaba una del equipo parisino.

Dembélé ha cumplido con buenas actuaciones en el inicio de campaña, en el que ha anotado dos goles y aportado cuatro asistencias en ocho partidos. Cabe destacar que el futbolista acaba de ser papá.

Su técnico, Xavi Hernández, está muy contento de contar con el francés.

“Está feliz, disfrutando, contento. Es importante para mí, para el grupo... marca diferencias, asiste, marca, es un puñal y está en un buen momento. No le quiero tirar flores, pero la capacidad que tiene en el uno contra uno está al nivel del mejor Neymar. Se tiene que atrever más a tirar a puerta y marcar. Es un buen chico y tiene que aprovechar estas características. Está para marcar las diferencias y lo está haciendo", comentó tras su primera victoria en Champions.

