PSG: Hamraoui sufre de traumatismo físico y psicológico tras haber sido agredida

La futbolista del París Saint-Germain, Kheira Hamraoui, sufre traumatismo físico y psicológico tras haber sido agredida hace unos días presuntamente por su compañera de equipo Aminata Diallo.

Los hechos ocurridos mantienen abierta una investigación judicial.

Corinne Diacre, entrenadora de la Selección de Francia, se pronunció al respecto descartando la convocatoria de Kheira Hamraoui por el momento en el que se encuentra y explicó la situación.

"He seguido a través de la prensa lo que Kheira ha sufrido. Es un traumatismo físico pero también psicológico. No tengo otro comentario que hacer porque no conozco el caso en profundidad. Hay una investigación en curso. Dejemos hacer a la justicia", comentó.

La Selección de Francia Femenil enfrentarán a Kazajistán el 26 de noviembre, mientras que ante Gales lo harán el día 30 del mismo mes, en busca de la clasificación al Mundial de 2023.

Las investigaciones con relación a la agresión que recibió Hamraoui, han tomado otro rumbo en la cual existe la teoría que la esposa de Éric Abidal estaría involucrada.

