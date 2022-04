PSG: Pochettino se molestó con la prensa tras señalamiento de posible ruptura en el vestidor

El entrenador argentino Mauricio Pochettino no quiso dar algún tipo de declaración sobre la supuesta división que existe dentro del seno del París Saint Germain.

Los últimos resultados que ha tenido el equipo francés y que arrastra desde la eliminación en octavos de final de la UEFA Champions League, a manos del Real Madrid, ha traído mucha incertidumbre al club.

Pochettino dijo en conferencia de prensa este viernes que no va a dar ningún tipo de declaración sobre lo que está sucediendo de manera interna en el equipo.

"No tengo nada que decir sobre algún tipo de situación dentro del vestuario. No hay problema, no me gusta esa pregunta", fueron las palabras que contestó el técnico del PSG.

La situación de Mauricio Pochettino al frente del París Saint Germain también es incierta, porque rumores lo han colocado al frente de otros clubes del futbol europeo como el Manchester United.

