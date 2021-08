PSG: Thierry Henry advirtió al club francés por 'riesgo' de tener a Lionel Messi

Lionel Messi firmó con el París Saint-Germain para jugar a partir de la temporada que recién inició en la Ligue 1.

Y Thierry Henry, excompañero de La Pulga en el Barcelona destacó el fichaje del argentino, pero advirtió sobre el 'riesgo' de tenerlo en el equipo junto a grandes estrellas a la ofensiva con Neymar, Kylian Mbappé. Mauro Icardi y Ángel Di María

"El equilibrio es lo más importante. En un momento, siempre hablamos de grandes jugadores, atacando, avanzando, pero tiene que haber un equilibrio. Cuando yo jugué (en el Barcelona) la gente se olvida de recalcar que no hacíamos muchos goles. En general, los equipos que no llevan muchos goles no están lejos del título, pero es un peligro", reveló Henry en entrevista para Amazon.

"Cuando tienes jugadores sobrehumanos, se vuelve un poco más fácil ganar, pero cuando veo cómo está evolucionando el PSG... se llevan demasiados goleadores para mi gusto, para poder ir un poco más allá", agregó.

El exdelantero francés compartió cancha con Lionel Messi en el Barcelona del 2007 hasta el 2010.

