PSG vs Istanbul: Jorge Jesús y sus polémicas declaraciones sobre el racismo

Jorge Jesús, técnico del Benfica, ofreció una particular visión sobre lo que sucedió en torno al supuesto racismo del cuarto árbitro Sebastian Coltescu en el choque de Champions League entre PSG y Estambul, considerando que este tipo de reacciones hoy en día están empezando a ser "moda" y advirtió del peligro que ello supone.

"Hoy cualquier cosa que se pueda decir contra un negro es siempre signo de racismo, y eso mismo contra un blanco ya no lo es. Es una ola que se está implantando en el mundo. Pero tal vez hubo racismo porque no sé qué le dijeron a ese entrenador", declaró el mandamás portugués en conferencia de prensa previo al el Benfica vs Standard de Lieja por la Europa League.

"No sé muy bien lo que pasó y lo que se dijo, pero hoy el racismo está muy de moda. Como ciudadano tengo derecho a pensar a mi manera y tener una opinión concreta cuando sepa lo que sucedió en ese momento".

El Benfica viaja este jueves a Bélgica con el objetivo de ganar su último partido de Fase de Grupos de Europa League a pesar de haberse clasificado ya a los Dieciseisavos de Final, ya que aún puede estar en el primer puesto del Grupo D.

