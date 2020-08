¿Qué es un burofax, documento que mandó Messi al Barcelona?

Lionel Messi le comunicó este martes a la directiva del Barcelona su deseo de salir del equipo a través de un burofax, pero, ¿qué es y cómo funciona un burofax?

Es un servicio legal utitlizado para el envío urgente de documentos y que siempre se entragará bajo firma del destinatario.

Este tipo de oficio sirve de prueba frente a terceros, pues al enviarlo queda acreditado el emisor, receptor, texto y la fecha de envío, como si se hubiera verificado legalmente.

Actualmente, se puede utitlizar el burofax en línea, el cual permite darle rapidez al documento sin perder la parte legal.

¿QUÉ DECÍA EL BUROFAX DE MESSI?

De acuerdo con TyC Sports, este es el burofax que emitió el astro argentino hacia Josep Maria Bartomeu, actual Presidente del Barcelona y a la junta directiva.

"Por medio de la presenta carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccitini, solicito que se proceda a resolver el contrato de relación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disfrutar de esa facultad.

"Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar el perfil técnico y humano; pero motivos personales me xxxx esta difícil decisión que espero sea recibida por la dirección de la mejor manera", menciona el comunicado.

