Bruno Valdez sigue recibiendo críticas en Argentina. El ahora defensor del Boca Juniors ha tenido un desempeño bajo, pero ahora las críticas llegaron tras una jugada inexplicable por parte del paraguayo.

Durante el partido entre Boca y Unión, Bruno Valdez se llevó los reflectores luego de que el defensor se olvidara del balón completamente en una jugada dentro de su área, lo cual genero una acción que casi acaba en gol.

Cuando se jugaban los minutos finales del partido, Unión estaba encima de Boca en busca del gol, tras un rebote en el área Valdez fue a buscar el balón por aire, pero de un momento a otro simplemente se agachó y se quedó en dicha posición sin buscar el balón.

La esférica botó dentro del área y terminó en un remate a gol que el portero de Boca logró detener. Tras la jugada, los aficionados no tardaron en ir a las redes sociales a criticar la acción del ex del América, pues no hubo presión o falta para que el defensor actuara de esa manera.

Al final sacaron el empate a ceros, afortunadamente para el paraguayo, su acción no terminó en gol, sino habría sido el culpable de la derrota de su equipo.

Bruno Valdez es impresentablepic.twitter.com/j0ACVhPwpK — bokita edits (@cabjedits) July 6, 2023

