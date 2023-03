Quique Setién tras eliminación de Villarreal en Conference League: 'Generamos, pero no marcamos'

Villarreal consumó un gran fracaso al caer 0-1 (1-2 marcador global) ante el Anderlecht y quedar eliminado en los Octavos de Final de la UEFA Conference League.

Los españoles fueron mucho mejores que los belgas, pues tuvieron más tiempo el balón y realizaron más remates a portería; sin embargo, no pudieron capitalizar.

Quique Setién lamentó que sus delanteros no pudieran marcar: "Hemos generado lo suficiente, jugado en campo rival, pero no estaba para nosotros. Todo lo que hemos generado no nos ha servido para marcar y ante esto no hay muchas más explicaciones. Ellos han tenido sus momentos, pero en general les hemos superado ampliamente, hemos sido mejores menos en lo más importante que es marcar", dijo el entrenador del Submarino Amarillo.

Islam Slimani fue el autor del gol, se metió hasta el área chica y solo tuvo que empujar el balón, tras una diagonal de Amir Murillo.

Los ocho equipos que avanzaron a los Cuartos de Final del tercer torneo de clubes más importante de Europa son: Gent, Basel, Lech Poznan, Fiorentina, AZ Alkmaar, Anderlecht, West Ham y Niza.

Villarreal ahora se enfocará en La Liga, en donde es sexto de la clasificación, con 38 puntos, con posibilidades de terminar la temporada dentro de los primeros cuatro lugares, lo que le daría un boleto para la UEFA Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ VIVE UN SUEÑO CON EL FEYENOORD: 'NUNCA ME IMAGINÉ QUE FUERA A SER ASÍ'