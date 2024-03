Raúl Jiménez recordó el choque con David Luiz: 'No fue mala leche, es una jugada futbolera'

Recordó el golpe ante David Luiz. Raúl Jiménez, decidió hablar del golpe que estuvo cerca de cambiar su vida completamente. El delantero mexicano aseguró que el incidente con el brasileño no fue nada más que una ‘jugada futbolera’.

El entonces delantero del Wolverhampton sufrió una fractura de cráneo en el 2020 tras un choque de cabezas con el entonces defensor de Arsenal. Tras el incidente Jiménez tuvo que ser operado y terminó perdiéndose 41 partidos y un total de 227 días.

A pesar de que muchos analistas y exjugadores han criticado a David Luiz por el incidente, entre ellos Hugo Sánchez, Jiménez descartó que el incidente haya sido intencionado y aseguró que se trató de una jugada normal.

“Un jugador de ellos se me adelanta y yo doy dos pasitos para adelante, para intentar que no remate él, pero el centro viene pasado; entonces, cuando salto, salto para atrás, flojito, y él (David Luiz) viene con toda la fuerza... y chocamos. No fue mala leche, es una jugada futbolera”, dijo Raúl Jiménez en entrevista con Caliente.

En la misa entrevista el ahora delantero de Fulham reveló no recordar momentos antes y después del choque con el brasileño.

“De nada. Black out, sí. No recuerdo haberme cambiado, no recuerdo haber salido al partido, haber empezado. Me acuerdo de algunas cosas en el hospital, de hacer algunos test con las enfermeras, que me llevaron a la cama, algunas videollamadas que hacía con mi familia; nunca tuve falta de memoria o ese tipo de cosas”, finalizó.

