Raúl Jiménez recuerda su paso en el Atlético de Madrid: “Me ayudó a crecer mucho”

Raúl Jiménez quien se ha convertido en el máximo goleador mexicano en la Premier League y hoy jugador del Fulham recordó su paso por el Atlético de Madrid.

Su paso por España l CRÉDITO X:Raul_Jimenez9

El canterano de las Águilas del América destacó su paso con los Colchoneros donde destacó el nivel de jugadores a quien se enfrentó y compitió.

“Ese año yo llegué, venían de ganar LaLiga. Empecé jugando unos partidos ahí de titular todo, entonces llegar y ser campeón de la Supercopa de España es algo increíble, competir en mis primeros partidos con Bale, Benzema, Sergio Ramos, etc… dices no manches en que me metí”, resaltó para We Are Brave.

Raúl Jiménez l CRÉDITO X:Raul_Jimenez9

Jiménez resaltó que la falta de juego le costó salir del cuadro ya entrenado por Diego Pablo Simeone, donde apenas pudo cosechar un gol en 27 duelos.

“Tuvo su grado de dificultad, pasó que no tuve muchos minutos como me hubiera gustado, jugaba poco, pero me llevo un buen sabor de boca. Me hizo crecer mucho”, resaltó.

El mexicano abandonó al Atlético de Madrid y pasó al Benfica, Wolverhampton y actualmente milita con el Fulham donde ha roto el récord como máximo goleador que ostentaba Javier ‘Chicharito’ Hernández como mexicano.

