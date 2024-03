Rayados, a cerrar 'trámite' frente a Cincinnati para amarrar choque ante Messi e Inter Miami

Ayer por la noche, el resultado que toda la afición regiomontana esperaba se dio, el Inter de Miami hizo la tarea ante el cuadro del Nashville SC, venciéndolos con un marcador de 3-1 y avanzando a la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup. Lionel Messi y Luis Suárez marcaron en el encuentro.

Los Rayados de Monterrey y el Cincinnati se enfrentarán hoy en el Gigante de Acero, donde el ganador de la serie será quien enfrente al equipo de David Beckham en la próxima fase, de momento, los dirigidos por el ‘Tano’ Ortiz tienen la mínima ventaja, gracias al gol en la Ida de Brandon Vázquez.

Si bien muchos aficionados ya dan por hecho que ‘La Pandilla’ y el Inter se verán las caras, el entrenador de los albiazules dejó muy claro en conferencia de prensa que ellos van paso a paso y que pensar en ese partido sería menospreciar a su rival de esta noche.

“Yo no puedo pensar, ni los jugadores pueden pensar en enfrentar a un jugador (Messi) que todo el mundo le encantaría enfrentar si mañana no paso de ronda. ¿Por qué decir algo que todavía no hemos conseguido o logrado? Sí, el Inter, sí, está Messi, pero me preocupa más Acosta que Messi en este momento. Entonces, de mi parte, los pies sobre la tierra al tratar de sacar el partido de mañana”, comentó el estratega del Monterrey.

