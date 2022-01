No hay competencia que se resista a ser conquistada por Carlo Ancelotti, al menos no por el momento. El entrenador italiano ha ganado con el Real Madrid cinco grandes torneos y llevarse LaLiga sería la joya que le hace falta a su corona para convertirse en el primer técnico en la historia de este club que ha ganado seis títulos principales.

Con la palma de la mano, Ancelotti puede contar sus campeonatos al mando del Madrid y tras haber ganado la Supercopa de España tiene la motivación necesaria para ir en la búsqueda de la liga local en la que se mantiene como líderes absolutos con apenas dos derrotas y como mínimo cinco puntos de ventaja sobre su más cercano contendiente.

"Hemos merecido el título. Ante un buen equipo como el Athletic se jugó otro partido, pero controlando la situación. Muy contento y muy feliz, es un impulso para seguir. No tenemos mucho tiempo para pensar, viene otra competición. Veo a este equipo y creo que podemos luchar por todos. Estos jugadores no se lo creen. Cuando ganas te crees el mejor y no se lo creen", declaró al término del encuentro.

Ahora, el objetivo de Ancelotti y compañía está centrado en consolidarse monarcas del futbol español y de continuar con el ritmo que hasta ahora han demostrado parece no ser un anhelo imposible, pues de los 21 compromisos que hasta ahora han encarado ya ganaron 15 y empataron en cuatro ocasiones.

