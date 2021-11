Real Madrid: David Alaba no quiere que lo comparen con Sergio Ramos

A tan solo cuatro meses de su llegada al Real Madrid, David Alaba ha tenido un gran desempeño, y eso ha generado la comparación con un futbolista emblemático del conjunto merengue, Sergio Ramos, sin embargo, el jugador austriaco comentó que quiere escribir su propia historia en el conjunto español.

El exfutbolista del Bayern Munich fue cuestionado durante una entrevista sobre si le molestaba que ahora lo estén comparando con el ahora jugador del París Saint-Germain (PSG), a lo que el zaguero central respondió:

"Desde el primer día hice hincapié en que no he venido aquí para que me comparen con otro jugador. He venido aquí para escirbir mi propia historia y jugar mi juego.

"Recibo las comparaciones de vez en cuando, pero no me ocupo mucho de ellas. La gente acepta que ahora estoy aquí y quiero jugar mi futbol, escribir mi historia con el Madrid. Además, somos jugadores diferentes y es difícil compararnos", mencionó para la revista Kicker.

Alaba ha participado en 13 partidos con el Real Madrid, de los cuales tres han sido en Champions League, mientras que en LaLiga ha jugado un total de 10 enfrentamientos; un gol y dos asistencias.

El próximo partido que tendrá el Madrid será ante el Shakhtar Donetsk, correspondiente a la Jornada 4 de la Fase de Grupos en la Champions League.

