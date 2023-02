Real Madrid: Hugo Sánchez y Vinicius, víctimas de racismo tras triunfar en España

Vinicius y Hugo Sánchez no sólo tienen en común que ambos jugadores son parte de la historia del Real Madrid, sino que ambos jugadores a pesar de ser fundamentales para el equipo, también saben lo que es recibir insultos racistas. Ante estas situaciones, el Pentapichichi a quien le llamaban 'Indio', se manifestó y le mandó algunos consejos al brasileño.

"Mientras más me insultaban, me sentía mas importante, porque se estaban fijando en mí. En lugar de molestarme o ponerme nervioso, me inspiraba. Eso es lo que pasa con Vinicius. Lo que tiene que hacer es sentirse importante porque se están fijando en él. Y la sensación que provoca Vinicius es lo que yo hacía sentir a todos ustedes, que cuando me llegaba la pelota suspiraban de miedo y pensaban: 'Esta la mete'", comentó el mexicano en El Partidazo de COPE.

Fue así que el exdelantero histórico del cuadro merengue reconoció que el brasileño y él tienen una forma de juego muy similar, por lo que le también debe de aprender a defender ante los zagueros siempre y cuando su labor no se vea sancionada.

"Lo que tiene que hacer es defenderse con sus armas, pero de manera que no le afecte con amarillas y cuando reclame al árbitro que sea una reclamación como lo que pedimos todos, que por favor queremos protección. Los delanteros hacen lo más difícil en el fútbol que es construir y meter goles; lo más fácil es lo defensivo, darte de patadas y evitar que metan goles. Tanto Vinicius como yo hacemos daño y por eso hay esa sensación de temor cada vez que coge la pelota Vinicius y eso desespera a los defensas. Yo también desesperaba a los defensas porque me daban patadas y de vez en cuando se las regresaba y cuando metía gol iba y festejaba en su cara", agregó.

