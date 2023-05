Real Madrid: Marco Asensio apunta a dejar la entidad merengue

El extremo zurdo del Real Madrid, Marco Asensio, estaría cerca de dejar el club blanco debido a que no ha llegado a un acuerdo con la entidad merengue para renovar su contrato, el cual expira en junio de este año.

Informes indican que su salida del Real Madrid no está definida; sin embargo, ambas partes no están cerca de llegar a un acuerdo, debido a que Asensio exige mayor protagonismo en el equipo, algo que no se ve tan viable con Carlo Ancelotti al mando. La siguiente semana será decisiva para decidir su futuro.

En esta temporada, Asensio ha disputado 30 partidos de Liga, cinco de Copa del Rey, dos de la Super Copa y 12 de Champions League, pero de todos esos encuentros, sólo 18 los ha iniciado como titular. El mallorquín acumula 12 goles. Con el club blanco, el de Mallorca suma tres títulos de LaLiga, uno de Copa del Rey, tres Champions League y tres Super Copa de España.

Según el portal Transfermarkt, el mallorquín tiene un valor de 25 millones de euros, 17 más de cuando llegó al Real Madrid en 2016, además, ofertas seguro no le faltarán, debido a que es del interés de diversos equipos europeos, entre ellos el Barcelona de Xavi.

