Real Madrid: Rüdiger contó simpática anécdota en su casa con Ancelotti tras su fichaje

Antonio Rüdiger se convirtió en uno de los fichajes del Real Madrid este verano al no renovar su contrato con el Chelsea, quien se encontraba pasando por un momento crítico por las sanciones a su exdueño Roman Abramovich.

El alemán arribó a la capital española hace unos meses, por lo que tuvo que comprar una casa nueva, misma en la que vivió una simpática anécdota con el actual estratega de los Merengues.

Y es que Rüdiger contó en una entrevista con Sport1 que Carlo Ancelotti llegó de la nada a su nueva vivienda, tocó el timbre y se quedó a pasar la tarde con el jugador y su familia, todo esto mientras se encontraban haciendo una carne asada.

"Sólo llevaba unas horas en nuestra nueva casa con mi familia, estábamos haciendo una barbacoa, hasta que de repente sonó el timbre. Lo abrí y frente a mí estaba Carlo Ancelotti. Un momento de asombro. Se sentó a nuestra mesa, comió con nosotros y conoció a mi familia. Muy normal, muy realista”, recordó el exjugador de los Blues.

También aprovechó para elogiar la actitud del italiano fuera de las canchas, asegurando que nunca había experimentado una situación similar con algún técnico que lo haya dirigido en el pasado.

"Estuvo dos horas y hablamos de todo. Soy sincero, nunca había experimentado algo así, ningún entrenador había hecho algo así por mí. Después de unos meses con él, tengo que decir que cuando se trata de tratar con jugadores, Ancelotti es intocable.

"Don Carlo, una leyenda de los entrenadores, ya coleccionaba títulos de la Liga de Campeones cuando yo era un niño. Trabajar con él todos los días en el club más exitoso del mundo es maravilloso", señaló.

Rüdiger finalizó recordando como se dio su fichaje al Real Madrid, donde indicaba que era una de sus dos opciones. Incluso reveló que su hermano le jugó una broma tras la derrota de la Champions League, misma que lo terminó motivando en el juego de vuelta.

"Sólo había dos opciones para mí: o me quedo en el Chelsea o me voy al Madrid. Alemania no era una opción seria. A finales de abril se hizo realmente concreto. Pero antes de que todo estuviera claro, mi hermano me engañó un poco. Jugamos con el Chelsea contra el Madrid en los cuartos de final de la Champions League.

"Después de la derrota de la ida, de repente me dijo: "¡Toni, no sé si esto todavía funcionará! En el partido de vuelta hay que demostrarlo todo para que se siga adelante". Tenía la cabeza destrozada, eso me motivaba", sentenció.

