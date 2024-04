Revelan nueva versión sobre la separación de Jorge Sánchez del primer equipo del Porto

El futbolista mexicano, Jorge Sánchez fue separado del Porto y la prensa lusitana en un inicio apelaba al bajo rendimiento del ex de América.

Sin embargo, Fernando Schwartz, periodista de Fox Sports, reveló lo que puede ser el motivo por el que Jorge Sánchez fue separado del conjunto portugués y no tiene nada que ver con una baja de nivel.

“Jorge Sánchez ya acumula 15 partidos jugados con el Porto. Le quedan por delante siete y si llegan a la Final de Copa son ocho. Si Jorge Sánchez participaba en 20 partidos lo tenían que comprar”, asegura Fernando.

La razón por la que el cuadro de los dragones no quería activar la cláusula de compra es porque no cumplió del todo ante el ojo del entrenador, Coincencao.

“Lo separan para que no se cumpla esa cláusula y no comprarlo, porque tampoco le había llenado el ojo al director técnico, que muchas veces lo dejaba en la banca o lo usaba de relevo. Es claro esto, 15 partidos y si llegaba a los 20 lo tenían que comprar al Ajax. Te hago un lado quedando siete partidos, no cumples los 20 y cada quien para su casa”, finalizó.

