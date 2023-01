Richarlison sobre la eliminación de Brasil en Qatar 2022: "Fue peor que perder a un familiar"

Richarlison, delantero de la selección de Brasil y del Tottenham de Inglaterra, habló sobre lo difícil que le ha sido digerir la eliminación de su selección de Qatar 2022.

El artillero brasileño comentó después de la finalización del encuentro donde los Spurs cayeron ante el Arsenal, que su situación personal ha sido complicada de sobrellevar, pero trata de superarse poco a poco.

"Fue peor que perder a alguien de tu familia, muy difícil. En mis redes sociales aún expreso un poco mi tristeza, pero hay que seguir adelante, trabajando en mi equipo para que las cosas vayan fluyendo positivamente", comentó Richarlison a ESPN.

El autor del mejor gol del Mundial de Qatar 2022 señaló en aquél momento de la eliminación lo único que quería hacer era irse a un lugar donde estuviera solo y no existiera nadie más.

"Ahora tengo que ir a mi habitación a llorar. Me dan ganas de ir a un sitio y no volver nunca más. Soy jugador, pero soy aficionado en el campo. Así que este es un momento difícil. Ahora tenemos que volver a casa. Por desgracia, la Copa no llegó", fueron las palabras de un Richarlison que no ha logrado superar lo sucedido en el Mundial.

