Rivaldo: 'Sergio Ramos sería un buen fichaje para el Barcelona'

Para Rivaldo, Sergio Ramos sería una buena contratación para el Barcelona pese a que el defensor sea el capitán del acérrimo rival, Real Madrid, pues consideró que un futbolista debe ser profesional ante todo.

"Un jugador tiene que ser profesional, y si tienes propuestas buenas, no creo que pase nada por oírlas. Claro que sería bueno el fichaje de Sergio Ramos por el Barcelona. Sería histórico y sería polémico por toda la historia que tiene Sergio Ramos con el Real Madrid", declaró Rivaldo para betfair.

El exjugador del Barca también aseguró que es imposible que los Culés logren la remontada contra el PSG.

"No veo al Barcelona remontando, no sé si los propios jugadores creen. Creo que es imposible que el Barcelona marque cuatro goles en París. Sinceramente no esperaba tanta diferencia entre el PSG y el Barcelona, más con las bajas de Neymar o de Di María", aseguró.

