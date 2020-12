Rivaldo sobre Laporta: 'Provocar al Madrid no es buena idea, debe centrarse en sus ideas'

Después de que Joan Laporta colocara una gigantesca publicidad cerca del Estadio Santiago Bernabéu, Rivaldo lamentó los hechos y aseguró que el expresidente no debe provocar al Real Madrid.

"Lo que tiene que hacer es centrarse más en sus propias ideas y proyectos antes que pensar más en los de sus rivales. Provocar al Real Madrid y a la ciudad de Madrid con este paso no me parece una buena idea.

"Estoy en desacuerdo porque no necesita exponerse así después del gran éxito que tuvo con el Barcelona en su primera etapa como presidente. Con eso le vale para que el público lo recuerde, los aficionados culés no se han olvidado de él", mencionó según medios como Marca y AS.

Sobre la actualidad culé, el exfutbolista brasileño recalcó los últimos buenos resultados en LaLiga, aunque aún falta un largo camino.

"Está bien, porque con esas victorias se han acercado a la parte alta de la tabla y aún quedan muchos partidos por jugar. Pero este es un equipo renovado, que está por hacer. Todo lo que sea poner demasiada presión sobre sus hombros no le vendrá bien", agregó.

