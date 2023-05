River Plate: Develan estatua del Muñeco Gallardo en el Monumental

River Plate celebró su aniversario 122 como equipo profesional, y para hacerlo aún más especial, se rindió un merecido homenaje para Marcelo Gallardo, exentrenador multicampeón con los Millonarios y se reveló una estatua.

Antes de dar a conocer la imagen del Muñeco, en las pantallas que se instalaron en las inmediaciones del Monumental, casa del River, pasaron imágenes de la Copa Libertadores que, por motivos fuera del futbol, se tuvo que jugar en España, en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

Final histórica y que consagró a Gallardo como uno de los mejores entrenadores del Plate y tras pasar las imágenes, fue el momento de la develación de su estatua, que está cargando la mítica copa, por lo que su celebración quedó inmortalizada en el Monumental.

“Dudaba que me saliera una palabra cuando venía para acá. Sabía que sería un momento difícil para expresarme. Es muy fuerte la emoción que siento, no se la imaginan. Lo único que quiero es agradecer, me siento un privilegiado, lo que ustedes están haciendo e hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad, es algo que no me va a alcanzar mi vida para agradecer”, comenzó el Muñeco Gallardo emotivo con miles de aficionados dándole la bienvenida a su casa.

¡EL MOMENTO MÁS ESPERADO! Marcelo Gallardo y la estatua que quedará PARA SIEMPRE en el Más Monumental. El homenaje al #MuñecoEterno, por #StarPlusLA en vivo pic.twitter.com/cZ44DSJ8RS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2023

“Alguna vez dije que era muy difícil irme de acá, y es así, porque no hay ninguna posibilidad de desprenderme de este club. Los voy a amar siempre, gracias por esto y por todo lo que vivimos en estos años. Nací en este club y moriré en este club”, finalizó el ex director técnico argentino.

