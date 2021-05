Robben rompió en llanto tras volver a la titularidad 7 meses después y dar dos asistencias

Arjen Robben regresó a las cancha con el Groningen y fue titular en la goleada de 4 a 0 al Emmen.

El exjugador del Bayern Munich dio dos asistencias tras regresar a la titularidad desde octubre, cuando sufrió otra terrible lesión.

Después de terminar el encuentro, el atacante habló con los medios, rompió en llanto y no descartó volver con la Selección de Holanda.

Vuelve tras siete meses de lesión y mete dos asistencias para que su equipo gane. En la entrevista post partido se quiebra y emociona. Robben, que pedazo de crack! No hay que saber holandés, el fútbol es un lenguaje universal. pic.twitter.com/DJmTN2gtRS — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 9, 2021

"¿Si me llamara De Boer para la Eurocopa? Digo que sí. Sería muy bonito, pero hay que ser realista. Tengo que estar sano y en forma para ser capaz de tener influencia y significar algo en un equipo así. En algún lugar de mis sueños más salvajes sería lo mejor. Pero hay que tener mucho cuidado con echar la cabeza a volar. No digo que quiera ir, digo que si me llamara, aceptaría, pero debe ser si puedo desempeñar un papel", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: MANCHESTER UNITED VINO DE ATRÁS Y DERROTÓ AL ASTON VILLA