Robert Lewandowski revela por qué salió del Bayern München para llegar al Barcelona

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona y de la Selección de Polonia, reveló por qué decidió salir del Bayern München para llegar al equipo de LaLiga.

En una entrevista para L'Equipe, el artillero polaco señaló que tras haber ganado todo en la Bundesliga, quería nuevos retos, además de un nuvo futbol en otro país.

"Había logrado todo lo que quería, había batido récords, había ganado muchas cosas", y buscaba cambiar de modo de vida, de país, de lengua, conocer a gente nueva. Siempre había soñado con jugar en España y era el buen momento", comentó Lewa.

De igual forma, el exdelantero del Borussia Dortmund dijo que además del club, el ambiente y los días en Barcelona le resultan favorables para mantenerse saludable emocionalmente.

"He descubierto una nueva forma de vivir y es lo que quería. Me encanta mi vida. No sufro ningún tipo de fatiga mental o física. Cuando veo el gran sol sobre Barcelona al abrir los ojos, voy al entrenamiento con muchas ganas", señaló Robert.

