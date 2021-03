Roberto Martínez: 'Eden Hazard está desesperado por volver a jugar'

El seleccionador belga, Roberto Martínez, explicó este viernes que el delantero madridista Eden Hazard está "desesperado por estar de vuelta en el campo" y reconoció que, aunque está "de buen humor", ha sido un "shock" para él enfrentarse a una lesión como la que sufre tras tantas temporadas jugando al máximo nivel.

"Creo que Eden está tranquilo en todas las situaciones, pero ahora está desesperado por estar de vuelta en el campo. No importa cuánta experiencia tengas, cuando eres un jugador que no puede estar en el campo te vas a sentir raro", señaló Martínez en una rueda de prensa previa a su viaje a la República Checa para enfrentarse a esta selección en la clasificación para el Mundial de 2022.

El seleccionador de los Diablos Rojos apuntó también que es la primera vez que Hazard, que está siguiendo un tratamiento sin cirugía para recuperarse de su lesión en el psoas derecho, tiene que estar fuera de los terrenos de juego durante tanto tiempo.

"Es difícil cuando llevas doce o trece temporadas jugando el máximo de minutos y de repente no puedes hacer lo que siempre has hecho. Es una especie de 'shock', pero Eden está de buen humor cuando le he visto y está desesperado por trabajar lo más duro posible para estar de vuelta en el campo con el Real Madrid", incidió Martínez.

El delantero belga ha aprovechado el parón de selecciones para trabajar su recuperación con los médicos de la selección belga y viajará de nuevo a Madrid para seguir el tratamiento.

"Estamos trabajando mano a mano con el Real Madrid", insistió Martínez, que recalcó que "esto no va de dividir a las instituciones ni de quién hace qué", sino que tanto la selección belga como el club blanco "se apoyan el uno al otro" para que Hazard "llegue a su mejor nivel lo antes posible".

Bélgica comenzó su camino hacia la cita mundialista con una victoria frente a Gales el pasado miércoles por 3 goles a 1 y se enfrentará a la República Checa a domicilio este sábado y a Bielorrusia en casa el próximo martes.

