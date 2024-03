Robinho acusa injusticia en condena por violación: "Soy víctima de racismo"

El exfutbolista brasileño, Robinho, aseguró que el Tribunal Superior de Justicia de Italia lo condenó por violación debido a su raza negra, mientras espera tener una oportunidad para defenderse en el tribunal brasileño.

En una entrevista con la emisora Record, Robinho argumentó que la justicia italiana no fue imparcial en su caso y señaló que la omisión de otros sospechosos en el banquillo se debe al "racismo" arraigado en el país europeo; según él, si no fuera de raza negra, el juicio habría sido totalmente diferente.

"Fui condenado en Italia injustamente por algo que no ocurrió y tengo todas las pruebas que muestran eso. Si mi juicio fuera para un blanco, sería totalmente diferente, sin ninguna duda.

"Jugué cuatro años en Italia y me cansé de ver historias de racismo. Desgraciadamente hoy pasa. Eso ocurrió en 2013 y hoy estamos en 2024, lo que me lleva a creer que los mismos que no hacen nada contra el racismo son los mismos que me condenaron en mi juicio", explicó.

El exfutbolista, quien espera que el Tribunal Superior de Justicia brasileño escuche sus pruebas, sostiene que en Brasil tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia y espera que se haga justicia.

"Espero que en Brasil pueda tener la voz que no tuve afuera. No hice nada, no hice ningún crimen", afirmó.

El exjugador del Real Madrid enfrenta una condena de nueve años de prisión por su presunta participación en una violación colectiva a una joven albanesa en una discoteca de Milán en 2013.

