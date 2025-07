Rodrygo con un pie fuera del Real Madrid; Arsenal es el principal candidato

Aquel 4 de mayo de 2022 quedó marcado en el imaginario colectivo de todo el madridismo. La Champions League le hizo honor al mote de 'noches mágicas' y no pudo ser otro que el equipo rey de dicha competición, Real Madrid. El conjunto de Ancelotti vino de atrás y con dos goles de Rodrygo mandó su serie ante Manchester City a tiempos extras. Hoy, la realidad es otra.

Ese chico que nació y creció en las calles de Sao Paulo se volvió en uno de los favoritos de la afición merengue, sin embargo, una temporada irregular marginó al héroe de aquella noche, que hoy no tiene cabida en la Casa Blanca. Rodrygo tuvo una pequeña participación de apenas un poco más de 20 minutos en el Mundial de Clubes, por lo que parece que su estadía en Madrid terminó.

Con información de The Athletic, el joven paulistano no le pudo llenar el ojo al entrenador merengue, Xabi Alonso. Es por eso, que tanto el técnico, como el club de Valdebebas, están buscando la salida del futbolista.

El entrenador del Real Madrid, hizo del conocimiento de la directiva que el jugador brasileño no encaja en su esquema de juego. Para Alonso, Rodrygo Goes no es de sus jugadores predilectos, por lo que prefiere a otros por sus perfiles, como el caso de Arda Güler o el nuevo refuerzo, Franco Mastantuono.

¿Rumbo a Londres?

Varios rumores han puesto al jugador de la Verdeamarela en un nuevo destino. El futuro de Rodrygo podría estar en la Premier League, específicamente en el Arsenal, club que ya tuvo un acercamiento por el jugador hace un par de meses.

¿Último torneo como merengue?

Si la salida del brasileño se hace oficial, el Mundial de Clubes sería su último gran certamen con la casaca blanca. Rodrygo no ha sumado una cantidad considerable de minutos en todo el 'Mundialito', ya que en dos de los cuatro juegos no salió del banco de suplentes.

