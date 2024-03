Santiago Giménez anota ante PSV tras seis partidos sin marcar en Liga

Santiago Giménez apareció cuando más se le necesitaba y terminó con seis encuentros de sequía en la Eredvisie, pues ante el PSV de visita este domingo, el 'Bebote' volvió a romper las redes con una diana para darle la ventaja a su equipo.

Rotterdam armó una jugada que el equipo donde milita Hirving 'Chucky' Lozano no pudo sacar de su área, Geertruida llegó prácticamente hasta el fonde la cancha y sacó un centro raso y potente que el guardameta Benítez no pudo atrapar, pasó de largo y ahí estaba el mexicano, que de primera mandó esa pelota al fondo.

Goal: Santiago Gimenez | PSV 1-2 Feyenoord pic.twitter.com/3q84BuHGWI — FootColic (@FootColic) March 3, 2024

Con esta diana, el ex de Cruz Azul vuelve a marcar en la Eredivisie, un hecho que no pasaba desde hace seis jornadas, cuando el equipo cayó en un bacho de empates y derrotas, y donde el mexicano no tenía olfato goleador.

Santi Giménez, con este gol a PSV llega a 20 goles en la actual temporada, lo que sigue siendo un gran número para el mexicano que lucha por ser el goleador de la campaña 2023-2024 y poder clasificar a Champions League con el Feyenoord.

Rescataron el invicto

Los de Eindhoven comenzaron ganando con un gol de vestidor al minuto tres por parte de Tilman, quien recibió un gran pase de De Jong y de pierna derecha cruzó al arquero y entonces se inauguró la pizarra 1-0.

Al 17' el delantero mexicano, Santiago Giménez, se perdió el empate, ya que estuvo mano a mano frente a Benítez y su definición no fue la mejor y su remate salió al cuerpo del arquero argentino.

El gol del 1–1 llegó por parte de Minteh, quien aprovechó un error defensivo del PSV y de mero trámite, puso la esférica en las redes al 22'.

Luego de unas pocas ocasiones para ambos equipos, pero no con mucha claridad, nos fuimos al descanso y el marcador seguía en ventaja para los locales.

Ya en el segundo episodio de esta historia, fue al 61' donde Santiago Giménez regresó al camino del gol y tras un gran pase que salió de la parte derecha del área grande, el balón se encontró con el mexicano quien de pierna derecha la mandó a las redes y se ponían en ventaja los visitantes.

No tardó mucho PSV en su respuesta, ya que diez minutos después del gol de Santiago, Til puso el 2-2 tras una gran jugada de De Jong quien sirvió a su compañero quien definió con un potente disparo con el pie diestro y venció al guardameta.

El árbitro señaló el fin del partido y ambos equipos repartieron puntos en Eindhoven.

