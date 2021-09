Ronald Koeman: 'Memphis Depay se siente muy responsable de no marcar'

El enternador del FC Barcelona, Ronald Koeman, declaró que el delantero neerlandés, Memphis Depay, se siente "muy responsable" de no haber podido anotar frente al Cádiz, además de que su única preocupación es ganar partidos.

"Hay jugadores que tienen efectividad en su juego. Memphis Depay se siente muy responsable de no marcar, y no tiene que estar obsesionado. En el partido contra el Cádiz creamos cuatro o cinco ocasiones muy claras. Necesitamos más gol, nos cuesta crear. Dependes de jugadores que tengan uno contra uno, y en los últimos tiempos perdimos jugadores que tenían efectividad", declaró Koeman en rueda de prensa.

Por otra parte, Ronald Koeman mencionó que el regreso de Ansu Fati a una convocatoria tras más de 10 meses fuera por una lesión es importante ya que podría tener minutos en los próximos partidos.

"Es muy importante, primero por el jugador, que ha estado mucho tiempo fuera. Queremos darle minutos y va a jugar máximo 15 minutos. Hay que seguir el plan y no tener prisa para evitar problemas. Ojalá que vaya bien", declaró el neerlandés.

Por otra parte, Koeman finalizó con una declaración de apoyo a Laporta y además mencionó que está concentrado en ganar partidos y nada más.

"El presidente es la persona más importante del club, puedo opinar. Tengo que estar metido en el trabajo, ganar partidos. Lo demás, no me interesa. Hace tiempo que no estoy muy metido en leer la prensa. Sé los rumores que hay y lo único que tenemos que hacer es ganar partidos. Hay nombres, pero tengo que poner la energía en cosas que puedo controlar. No puedo perder energía en cosas que no puedo controlar", finalizó.

