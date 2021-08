Ronald Koeman: 'Se nota la ausencia de Messi, pero no se puede cambiar'

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, manifestó tras el empate logrado en San Mamés frente a Athletic Club que fue "un gran partido" y destacó sobre todo "la actitud del equipo" azulgrana.

Aunque el estratega neerlandés reconoció que el conjunto catalán aún resiente la salida de Lionel Messi.

"No me gusta siempre hablar siempre del mismo, pero claro, es el mejor jugador del mundo. El contrario seguramente tiene más miedo si está o no está. También para nosotros mismos. Porque Messi no pierde el balón. En la primera parte perdimos balones y no pudimos sacar el equipo más arriba. Se nota, pero sabemos que no se puede cambiar", comentó el técnico en rueda de prensa.

Además, Koeman ahondó en el empate ante Los Leones en San Mamés.

"Creo que nos complicamos demasiado al principio y ellos nos apretaron mucho. Hay que saber cómo jugar en corto desde el portero y en los primeros quince minutos nos faltó tranquilidad, luego lo hicimos mejor.

"Ellos tuvieron más oportunidades que nosotros. Durante el partido hay que destacar la actitud del equipo, sobre todo nuestra reacción después de su gol. Tuvimos oportunidades para ganar, aunque el empate es justo por lo que he visto", sentenció.

