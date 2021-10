Ronaldinho: 'Diego Armando Maradona siempre fue un ídolo en mi casa'

A casi un año de su muerte, Ronaldinho recuerda a Diego Armando Maradona en su mejor versión. El astro brasileño se olvida de cualquier polémica en la que el Pelusa haya estado involucrado y en entrevista con el Diario Olé recuerda lo que significó para él para su carrera futbolística.

"Maradona siempre fue un ídolo en mi casa. Primero era ídolo de mi hermano, Maradona era ídolo de mi ídolo. Entonces yo he crecido mirando a Diego", indicó un emotivo Dinho.

"Mi hermano fue mi ídolo, Diego era ídolo de mi hermano, yo pasé a mirar todas las cosas de Diego, me quedé fan y tuve la posibilidad de estar con él muchas veces. Nos quedamos amigos y siempre fue un placer estar con él", agregó.

La influencia del '10' argentino llevó a Ronaldinho incluso a ser fiel seguidor de uno de los equipos a los que más representó y representa Diego Armando: Boca Juniors.

"Siempre he acompañado mucho el futbol argentino y a mí siempre me gustó el Boca porque Maradona jugaba en el Boca. Me gustaba mirar su historia, donde ha pasado, las cosas que ha hecho. Y el Boca siempre me gustó por saber que él había jugado ahí, por la historia, la Bombonera. Siempre he tenido un cariño", apuntó el exBarcelona.

