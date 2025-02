Momento tenso entre dos grandes del futbol mundial, y es que Ronaldo Nazario considerado uno de los brasileños más destacados respondió a los halagos que se hizo Cristiano Ronaldo quien resaltó que era el mejor en la historia.

“La verdad es que no me gusta entrar en eso. Creo que la gente tiene la autoestima muy alta. Prefiero que la gente tiene la autoestima muy alta. Prefiero que la gente hable de mi rendimiento, de lo que he hecho, de lo que he sido, a que yo hable de mí mismo”, resaltó.

Ronaldo Nazario l CRÉDITO X:Ronaldo

‘El Fenómeno’ resaltó las virtudes; sin embargo, considera que hay futbolistas históricos que están por encima del astro portugués.

“Cristiano Ronaldo tiene una historia fantástica. Ha conseguido cosas maravillosas, ha marcado goles de todas las maneras, incluso cambiando de posición, de delantero izquierdo a delantero central, que no es fácil”.

En desacuerdo con CR7

El futbolista brasileño resaltó que no concuerda con el actual jugador de Al-Nassr: “Seguro que está entre los mejores de la historia del futbol. Ahora bien, no estoy de acuerdo en que sea el mejor. Pero respeto su opinión. Sin duda está entre los mejores de la historia, cierto, yo diría que entre los diez mejores, fácilmente”.

CR7 l CRÉDITO X:Cristiano

El Top de Ronaldo

Ronaldo dio su lista histórica colocando a Pelé en el primer sitio seguido por Diego Armando Maradona y Lionel Messi en el segundo puesto. Mientras tanto, hizo énfasis en jugadores como: Zico, Romário, Marco van Basten, Zinedine Zidane, Figo, Rivaldo y Ronaldinho.

