Roy Carroll sobre su alcoholismo: 'Hubiera muerto a causa de la bebida'

Roy Carroll, exportero del Manchester United habló sobre el alcoholismo y depresión que sufrió durante su carrera como futbolista.

Carroll recordó que a pesar de estar en el mejor momento de su carrera, él estaba viviendo un 'auténtico infierno', sobre todo por su adicción a las bebidas alcohólicas.

"Estaba en una habitación oscura y bebía mucho. No tuve ayuda externa. Nadie sabía qué me pasaba porque nunca hablé de eso. Todo el mundo pensaba que era el chico más feliz del mundo, pero me iba a casa, cerraba la puerta y me golpeaba la cabeza contra la pared. Me tomaría unas copas para intentar olvidar", indicó el arquero en entrevista con el diario británico Daily Mail.

"Bebía casi todos los días. Tenía mucho tiempo libre, mi forma de beber era una locura. Si no me hubiera detenido, no estaría aquí hoy. No creo que mi cuerpo lo hubiera resistido. Nunca estuve en esa etapa en la que me hubiera suicidado, pero habría muerto por la bebida", finalizó.

