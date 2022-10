Samuel Umtiti habla sobre su salida de Barcelona: "Necesitaba paz y tranquilidad"

Samuel Umtiti fue fichado por el FC Barcelona en 2016, durante la administración de Josep María Bartomeu, no llegaba con gran cartel, pero suponía arrebatarle un fichaje al Real Madrid por lo que fue bien recibido por los socios y por los aficionados.

Para "Big Sam" fue complicada la transición de la Ligue One a LaLiga, su rendimiento no fue el esperado, no logró hacerse de la titularidad y más que una solución se volvió un problema, aun así el conjunto culé seguía contando con él, pero los aficionados ya le habían dado la espalda.

Con el problema salarial en puerta el cuadro catalán, todavía con Bartomeu, decidió renovar el contrato de Umtiti hasta 2023 y con un pequeño aumento salarial, situación que a la postre significaría un problema para Laporta.

Con todo el embrollo que tuvo el Barça en este verano Umtiti salió del cuadro catalán hacia el Lecce de la Serie A donde fue recibido como superestrella, algo que lo conmovió mucho, y que le ha ayudado a rendir a su nivel real con el conjunto italiano, a este cuestionamiento Samuel asegura que salir de Cataluña fue una buena decisión.

"Después de la experiencia de Barcelona necesitaba paz y tranquilidad. Lecce es la mejor solución porque también es una ciudad ideal para vivir; aquí hay las condiciones ideales para empezar de nuevo. Durante el verano hubo otros contactos, pero hoy siento que puedo confirmar esta elección", aseguró el francés.

Samuel Umtiti está en la Serie A a préstamo con opción a compra, el conjunto italiano pretende salvarse del descenso y poder tener dinero para concretar el fichaje de uno de los jugadores favoritos de su afición.

