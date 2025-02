San Diego FC: ¿Cuándo será el primer partido oficial de la nueva franquicia de MLS?

La MLS tendrá un nuevo integrante en la temporada 2025 con la llegada de San Diego FC, franquicia que disputará su primer partido oficial el próximo domingo 23 de febrero. El equipo californiano hará su presentación en condición de visitante frente al LA Galaxy, en un duelo que marcará el inicio de su historia en la liga.

El fichaje estelar del club es el mexicano Hirving “Chucky” Lozano, quien llega como el jugador más valioso del plantel con un valor de 12 millones de euros. Además, el equipo cuenta con otros refuerzos destacados como Anders Dreyer (ex de Anderlecht, 10 millones), Marcus Ingvartsen (ex de Nordsjælland, 6 millones) y Paddy McNair (ex de West Bromwich Albion, 3 millones), quienes aportarán experiencia internacional al proyecto.

San Diego FC jugará como local en el Snapdragon Stadium, un recinto con capacidad para 35 mil espectadores que fue inaugurado en 2022. Aunque su debut será fuera de casa, el equipo espera consolidarse rápidamente en su nuevo hogar y construir una identidad propia dentro de la MLS.

Con un plantel ambicioso y dirigido por Mikey Varas, San Diego FC buscará competir desde su primer año en la liga. Su estreno ante LA Galaxy será una prueba exigente, pero también una oportunidad para mostrar su potencial y dar un primer golpe en la Major League Soccer.

