Sandro Rosell: "Dejé de ser presidente del Barça por amenazas de muerte a mis padres"

Sandro Rosell dejó la presidencia del Barcelona en 2014 en medio de la polémica y a nueve años de tomar esa decisión, explicó cual fue el motivo y contrario a lo que muchos pensaban fue porque amenazaron a sus padres, algo que se había vallado hasta el día de hoy.

"Dejé de ser presidente del Barça por las amenazas de muerte diarias que recibían a mis padres en su casa. Recibían llamadas y cartas anónimas. Fue fortísimo, horroroso. Lo denunciamos a los Mossos pero no hubo manera de descubrir quién estaba detrás: Para romper esta dinámica familiar, que era un sufrir constante, decidí dejarlo", señaló el exdirectivo culé en entrevista para TV3.

Además, detalló que el caso del fichaje de Neymar lo ayudo a dejar la presidencia del club, pues en esos momentos, el Barcelona vivía sus mejores momentos deportivos y económicos.

Sandro Rossell: “Vaig deixar de ser president del Barça per les amenaces de mort que rebien els meus pares. No ho vam explicar perquè a mi no m’agrada fer-me la víctima. Era absurd plegar perquè era la millor època del club”#Col·lapseTV3 https://t.co/M6Mmoqvj09 pic.twitter.com/scgdqClXoI — TV3.cat (@tv3cat) January 14, 2023

"No lo explicamos porque a mí no me gusta hacerme la víctima. El caso Neymar me ayudó a explicar que lo dejaba, porque no sabía cómo hacerlo. Era absurdo plegar porque eran los cuatro mejores años de la historia del club, en cuanto a títulos, económicamente...", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID VS BARCELONA SUPERCOPA DE ESPAÑA FINAL