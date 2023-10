Santi Giménez no es seguido ni por Real Madrid ni por Tottenham

Santiago Giménez volvió a ser noticia este jueves, pues tras marcar doblete en su debut en Champions League en el Feyenoord vs Lazio, se rumoró que tanto el Tottenham de la Premier League, como el Real Madrid, están interesados y siguen de cerca al mexicano.

Dicha información fue revelada por Morris Pagniello, quien lo mencionó al medio italiano Tutto Mercato, donde aseguro que los Spurs y los Merengues están detrás de los 'huesos' del goleador de Rotterdam, quien ha anotado en 15 goles en esta temporada.

Sin embargo, el colaborador de RÉCORD, El Francotirador, aseguró que se trataba de un rumor sin fundamentos y que era una mentira, pues él tuvo contactos con gente cercana a Santi Giménez quienes le confirmaron que no mantienen una relación con Morris Pagniello.

“Como cantaba mi José José de oro… “Mentiras, son todas mentiras”. MORRIS PAGNIELLO es un fraude que se cuelga mil medallitas, pero no da una. Gente cercana a SANTI me asegura que nada hay con este promotor; ni REAL MADRID ni TOTTENHAM tienen oferta”, escribió en su cuenta de X nuestro colaborador.

¿Quién es Morris Pagniello?

Pagniello es un representante de futbolistas, de hecho, es agente de Carlos Gullit Peña, es empresario e intermediario de la FIFA. Además de que posee Racing City Group, donde uno de sus equipos más conocidos es el Racing Madrid y el Murcia, ambos de LaLiga Española.

Y es en esta última actividad, en la de empresario dentro del deporte, donde se ha visto envuelto en polémica, pues ha sido acusado por amaños de partidos tanto en España como en Italia, uno en 2015, donde el mismo narró la situación en 2019.

"En 2015 me encontré en medio de un escándalo de futbol en Italia en la que no tuve nada que ver. Me llamaron para intentar amañar un partido. Yo pensaba que era una broma y lo dejé pasar. No hice nada. No lo denuncié porque no sabía si aquella llamada era de verdad y eso fue considerado una negligencia por la Justicia italiana", dijo para el medio El Español.

En 2017, Morris Pagniello fue vinculado al escándalo del Eldense, que se dejó golear 12-0 por el Barça B debido a un tema de apuestas, y con la presunta compra del ascenso del Extremadura, ofreciendo 300 mil euros de contrato al DT del Extremadura si era el Cartagena el que lograba el ascenso, otro supuesto intento de amaño.

A pesar de todo, Pagniello nunca ha tenido que ser arrestado por autoridades, por lo que él mismo se declara libre de todas acusaciones. “Me han perjudicado y he denunciado a todos los que me han acusado injustamente”, expresó en 2019 al medio ya señalado.

Finalmente, Morris Pagniello se ha encargado de acomodar a Gullit Peña en 13 equipos, pasando por Pachuca, León, Chivas, Rangers de Escocia, Cruz Azul, Tychy de Polonia, FAS de El Salvador, y recientemente por el deporte del Medio Oriente, como en el Al-Dhaid de los Emiratos Árabes Unidos y el Hutten Sporting Club de la India.