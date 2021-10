Schweinsteiger: Consideró su pasado Guardiolista razón por la que Mourinho no lo consideró

Bastian Schweinsteiger tuvo una trayectoria intachable como jugador del Bayern Munich, pero su carrera no tuvo un desenlace tal vez como el alemán lo hubiera deseado.

En 2015 fichó del Bayern de Guardiola por Manchester United, para que unos meses más tarde llegara al banquillo rojo José Mourinho, quien no dio el protagonismo merecido al alemán, en su opinión, por traer la ideología futbolística del mandamás español.

“No jugué mucho (con Mourinho) desafortunadamente, pero aún lo respeto”, reconoció Schweinsteiger en entrevista con BBC Radio 5Live.

“Es un gran entrenador que ha ganado muchos trofeos. Fue una situación extraña y difícil, nunca me explicó realmente por qué (no jugué). Quizás fue porque jugué con Pep Guardiola y había jugado al fútbol de Pep Guardiola, que no le gusta tanto, creo. Aún así, también me gustó cómo estaba Mourinho, en realidad, entrenando", apuntó el campeón del mundo.

La temporada no llegó a su final y Bastian ya había partido con rumbo a la MLS; su retiró llegó poco después tras algunos partidos en Chicago Fire.